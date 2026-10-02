AKP, 2002’de iktidara yürürken Türkiye’de üç temel sorunla mücadele sözünü verdi: ‘’Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar ve “3Y” olarak adlandırılan bu vaat, partinin en güçlü siyasi sloganlarından biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “3Y ile mücadele” diyerek sloganı sık sık yineledi. Ancak iktidar 24’üncü yılını doldururken gündemde yine aynı üç başlık bulunuyor. Milyarlık borsa vurgunu ortaya çıkarken, emekli kafasına silah dayayıp intihar ediyor, her gün sosyal medya hesapları kapatılıyor, muhalif gazeteciler, sanatçılar tutuklanıyor. 3Y bitmedi ve en çok konuşulan ve mağdur eden konu oldu.

İNTERNET YASAĞI

AKP iktidarının son icraatı T24 internet sitesini kapatmak oldu. Yeni yasak ile T24’e erişim engeli gelirken, AİHM eski yargıcı Rıza Türmen’in yazısına da erişim engeli konuldu. İBB davasını takip eden gazetecilere engellerin ardından borsa ve fon krizine ilişkin paylaşımlara da erişim engeli geldi. Toplam takipçi sayısı 12 milyon olan 200’ün üzerinde X hesabına erişim engeli getirildi.

Son olarak borsa ve yatırım fonlarındaki 800 milyar liralık vurgun, siyasetten sanat dünyasına kadar uzanan tartışmaları beraberinde getirdi.

17.4 MİLYON YOKSUL

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin yanı sıra, bakan yardımcılarının damadı ve eşleri, AKP’lilerin çocuklarının isimleri fon skandalına karıştı. İktidar ‘’3Y” vaadinin bir diğer başlığı olan yoksullukta da sınıfta kaldık. Türkiye’de 2025 yılında yaklaşık 20 milyon vatandaş sosyal yardımlarla ayakta durdu. Aşırı yoksulluk sınırı altında kalan vatandaş sayısı ise 11 milyon 877 bin 932 oldu.

ANKARA’DA EMEKLİ İNTİHAR ETMİŞTİ

25 Eylül günü bir emekli polis ‘’Geçinemiyorum’’ diyerek AYM önünde intihar etti.