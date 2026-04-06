Estonya’nın güneyindeki Tartu iline bağlı Kambja belediyesi yakınlarında, Baltık bölgesinin erken yerleşim tarihine dair bilinenleri değiştirecek yeni bir arkeolojik alan keşfedildi. "Köstrimagi" adı verilen kalenin kalıntıları, yüksek hassasiyetli dijital haritalama teknolojileri sayesinde tespit edildi.

BİTKİ ÖRTÜSÜYLE GİZLİ ALAN ORTAYA ÇIKTI

Bölgeyle ilgili 19. yüzyıl arşiv kayıtlarında ve yerel efsanelerde bahsi geçen tahkimatların varlığı, Tartu Üniversitesi arkeologları tarafından yürütülen çalışmalarla bilimsel olarak doğrulandı. Yoğun bitki örtüsü nedeniyle bugüne kadar gizli kalan yaklaşık 4800 metrekarelik alanın, bölgedeki benzer dönem yapılarına kıyasla çok daha büyük olduğu saptandı.

KALENİN EN DİKKAT ÇEKİCİ ÖZELLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kalenin en dikkat çekici özelliği, çok sayıda alçak setten oluşan çok seviyeli savunma sistemi olarak kaydedildi. Yapılan incelemelerde, hendek tabanı ile set tepesi arasındaki farkın günümüzde 60 santimetre olduğu, arihsel dönemde ise bu yüksekliğin 1 metreyi aşmadığı belirlendi.

Profesör Heiki Valk, bu yapı tarzının Estonya için tipik olmadığını, benzer örneklerin günümüz Letonya topraklarında bulunduğunu ifade etti. Bu durum, kalenin yerel halktan ziyade bölgeye dışarıdan gelen bir göçmen grubu tarafından inşa edilmiş olabileceği tezini güçlendiriyor.

SADECE 10 YIL AYAKTA KALABİLDİ

Radyokarbon analizleri ve seramik parçaları üzerinde yapılan incelemeler, yerleşimin ömrünün oldukça kısa sürdüğünü ortaya koydu. Elde edilen veriler doğrultusunda: Kalenin M.Ö. 41 ile M.S. 9 yılları arasında kullanıldığı, yerleşimin en fazla 10 yıl sürdüğü, alandaki yangın izlerinin, yerleşimin bir çatışma sonucu yok olduğuna işaret ettiği tespit edildi.

Kale koruma altına alındı.