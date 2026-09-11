Güneybatı Nijerya’daki Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde, “bitkisel içecek” tüketen çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

50 KİŞİ HASTANELERDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Odigbo Yerel Yönetim Başkanı Taiwo Adegoroye, yaptığı açıklamada olay nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30’a ulaştığını belirtti. Adegoroye, yaklaşık 50 kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

'BİTKİSEL ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN' ÇAĞRISI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis yetkilileri de incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Polis Sözcüsü Abayomi Jimoh, soruşturma tamamlanana kadar vatandaşlara ruhsatsız veya içeriği şüpheli alkollü içeceklerden ve bitkisel ürünlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Ondo eyalet yönetimi de insan tüketimine uygunluğu onaylanmamış maddelerin yanı sıra bitkisel içecekler ve çeşitli karışımların kullanılmaması konusunda uyarı yaptı.