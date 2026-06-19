İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, MASAK ve EUROPOL iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Uyuşturucu Madde İthal Etme' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, geçmiş tarihlerde farklı il ve ülkelerde ele geçirilen toplam 1 ton 350 kilogram uyuşturucu maddenin imal, sevkiyat ve satış süreçlerinde rol aldığı, ayrıca suçtan elde edilen gelirleri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştığı belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Çalışmaların ardından bu sabah 10 ilde 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 693 bin TL, 12 bin 800 dolar, 63 bin 240 euro, çok sayıda ziynet eşyası ile 11 adet lüks marka saat ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 87 motorlu araç, 340 taşınmaz ve 25 şirkete ait ortaklık payları olmak üzere yaklaşık 6 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.