T.C.

BİTLİS SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/208 Esas

İLAN

Mahkememizin 2025/208 esas sayılı dava konusu dosyada; Bitlis Merkez Horşeyhler köyünde 65parsel ile aynı köy 66 parsel sayılı taşınmazlar hakkında SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ TALEPLİ yapılan yargılamasında ; Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesine iki hafta içerinde cevap dilekçesi verebileceğiniz duruşma günü:13.07.2026 günü saat:09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya bir vekil ile kendinizi temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi tensip zaptı son duruşma tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

ADI SOYADI : CANAN DURMUŞ ŞENTÜRK TC KİMLİK NO :21580507772

BABA ADI : İDRİS

ANA ADI : CAİZE

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1990

DOĞUM YERİ : GEMLİK/BURSA

