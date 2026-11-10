İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Kasım’da Güroymak ilçesine bağlı Tahtalı köyündeki TIR parkı mevkisinde durdurulan ticari takside arama yapıldı. Araçta yapılan incelemede 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.