Son 16 yıldır milli günler ve 10 Kasımlar öncesi hutbelerde kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmayan Diyanet İşleri Başkanlığı tutumunu değiştirmedi. Atatürk, bedenen aramızdan ayrılışının 88’inci yıl dönümü öncesi Diyanet’in son cuma hutbesinde yine anılmadı.

TEK CÜMLE BİLE YOK

10 Kasım’a dört gün kala okunan “İbadet” başlıklı hutbede insanların sevinçlerini ve kederlerini paylaşmanın önemine değinildi ve geride bırakılacak iyilikler üzerinde duruldu. Ancak ülkeyi işgalden kurtaran, Cumhuriyet’i ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Mustafa Kemal Atatürk için tek cümlelik bir anmaya yer ayrılmadı. Vatandaşlar, bu duruma “Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Diyanet’in, kurucusuna bir rahmeti çok mu görüyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

Eski başkanlardan Ali Bardakoğlu’nun döneminde önemli günlerdeki hutbelerde Atatürk anılıyor ve rahmet dileniyordu. 11 Kasım 2010’da göreve gelen Mehmet Görmez döneminde başlayan aykırı tutum, 2017’de başkan olan Ali Erbaş ile de devam etti. Milli günler ve bayramlar dolayısıyla hazırlanan hutbelerde Atatürk’ün adına yer verilmedi. 2025’te göreve gelen Safi Arpaguş döneminde de yaklaşım değişmedi.

5839 GÜN GEÇTİ

Diyanet, Cumhuriyet Bayramı öncesindeki hutbenin ardından 10 Kasım öncesinde hazırladığı metinde de kendi kurucusunu anmadı. Görmez’in göreve başlamasından bu yana geçen süre 5 bin 839 gün yani 16 yıla dayanırken, üç başkan döneminde de aynı tutum sürdü.