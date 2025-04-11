Bir vatandaş “Ben bittim, akıl dengemi de kaybettim, sinirden, stresten, geçinememezlikten. Sanki beni soyuyorlar gibi geliyor. 4 mevsimi yaşayan ülkede böyle bir pahalılık olur mu? Yazıklar olsun bunu yönetenlere” dedi.

GENÇLER NE YAPACAK?

74 yaşındaki vatandaş ise, gençler için duyduğu endişeyi, “Et oldu 800 lira, bu çocuklar nasıl beslenecek. Bir çocuk et, yumurta, peynir yemezse, o çocuk nasıl gelişecek” diye sordu.

Bir başka vatandaş işe, “Böyle geçim olmaz, gerçekten çok kötü, felaket. 31 yaşında oğlum var, evlenmiyor, nasıl evlenecek?” derken, bir başkası da gösterici öğrenciler için dua etti ve “Öğrencilerimiz; Allah razı olsun o çocuklara. Biz yapamıyoruz, o çocuklar yapıyor” diye konuştu.

Fiyat sordum ama alamadım

Pazardaki bir vatandaş, “Her şey çok pahalı. Her şeyin herkes farkında, sesini çıkartamıyor kimse. Elektrik, su, doğalgaz. Kira zaten çok. Gıda, çok, çok berbat. Şimdi peynir sordum, (alamadım)” dedi.

Böyle bir ortam hiç görmedim

Bir diğer vatandaş ise, “Ben böyle bir ortam görmedim. Ne para yetiyor, ne pul. Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum, aç mı kalacağız. 74 yaşındayım, tek maaşla her şeyimizi yapabiliyorduk. Şimdi, hiçbir şey yapamıyoruz” diye konuştu.