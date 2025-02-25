Pilin bir kaç milyon kilometre dayandığı belirtilirken, üretimde sıvı alüminyum klorür yerine katı elektrolitin kullanıldığı açıklandı. Profesör Wei Wang liderliğindeki araştırma grubu, elektroliti katılaştırmak için düşük reaktiviteli alüminyum florür tuzu kullandı.

DELİNMİYOR, ISIYA DAYANIKLI

Ayrıca alüminyum kristalleri oluşumunu önlemek için elektrot yüzeyleri floroetilen karbonatla kaplandı. Araştırmacılar, "Pilin fiziksel ve termal stabilitesinin yanı sıra nem direnci de iyileştirildi, böylece pil keskin nesnelerle tekrarlanan delinmelere ve 200 dereceye kadar çıkan sıcaklıklara dayanabilecek" açıklaması yaptı.

Uzun ömürlülüğe ek olarak, alüminyum iyon teknolojisi lityum, kobalt veya nikelle karşılaştırıldığında daha ucuz ve daha büyük miktarlarda bulunabiliyor. Ayrıca geri dönüşümü daha kolay, bu da pil üretiminin sürdürülebilirliğini artıracak. Önümüzdeki yıllarda yeni teknolojinin araçlarda kullanılmaya başlanması bekleniyor.