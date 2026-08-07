Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara'daki ana yerleşkesinde bulunan basın toplantısı salonu geçtiğimiz aylarda yenilendi.

Tadilat sürecinde basın toplantıları bakanlık içindeki alternatif bir salonda ve bir otelde gerçekleştirildi.

ATATÜRK PORTRESİ YOK

Bakanlık, 1 Temmuz'da yenilenen basın toplantısı salonunu yeniden kullanıma açtı.

Ancak daha önce salonda bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ile "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözünün yeni düzenlemede yer almadığı görüldü.

Atatürk figürlerinin bulunduğu bölümün yerine kahverengi ahşap bir duvar yapıldığı, salona geçiş koridorundaki Dışişleri şehitleri anıtının da kaldırıldığı dikkat çekti.

"TADİLAT SÜRÜYOR" AÇIKLAMASI

Cumhuriyet’e yer alan habere göre, konuya ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, o dönemde tadilat çalışmalarının devam ettiğini belirterek salonun henüz nihai halini almadığını ifade etti.

Kaynaklar, alternatif salonda sınav yapılması nedeniyle yeni salona çalışmalar tamamlanmadan geçildiğini, Atatürk figürleri ile diğer eksiklerin tamamlanacağını bildirdi.

36 GÜN GEÇTİ, DEĞİŞİKLİK OLMADI

Aradan geçen 36 günün ardından gazeteciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin ortak basın toplantısı için yeniden aynı salona davet edildi.

Basın toplantısında Atatürk portresi ve "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözünün hâlâ yer almadığı, Dışişleri şehitleri anıtının da eski yerine konulmadığı görüldü.

Bakanlık kaynakları eksiklerin tamamlanacağını yineledi.

Ancak tadilatın 36 gündür tamamlanmaması ve bu süreçte toplantıların aynı salonda sürdürülmesi, mevcut düzenlemenin kalıcı olduğu yönündeki değerlendirmeleri beraberinde getirdi.