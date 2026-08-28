2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Minnesota eyaletinde bir bitpazarında 48 euroya (yaklaşık 2600 liraya) satılan bir yağlı boya tablonun, ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’a ait olabileceği açıklandı. The Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre, günümüzde tabloya 15 milyon dolardan (yaklaşık 723 milyon 670 bin liradan) fazla değer biçiliyor.

TABLO "ELİMAR" ADINI TAŞIYOR

45,7 cm x 41,9 cm boyutlarındaki tuvalde, ağzında ahşap piposuyla tütün içen ve balıkçı olduğu değerlendirilen bir adam resmediliyor. Arka planda ise parlak mavi deniz ve kumsalın yer aldığı güneşli bir plaj manzarası bulunuyor. 1889 yılında yapıldığı tahmin edilen ve "Elimar" adı verilen portrenin Van Gogh imzası taşıyıp taşımadığına ilişkin teknik incelemeler devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN BULGULAR PAYLAŞILDI

Eserin özgünlüğünü kanıtlamak amacıyla tabloyu satın alan Amerikan şirketi LMI ve uzmanlar tarafından yürütülen çalışmalarda öne çıkan bulgular şunlar:

Van Gogh'un eserin yapıldığı değerlendirilen 1889 yılında Saint-Remy-de-Provence’ta bulunduğu biliniyor.

Tablodaki "Elimar" yazısının yazı stilinin, sanatçının daha önce yaptığı "Emile Zola" tablosundaki kaligrafi ile yüksek benzerlik gösterdiği tespit edildi.

Kullanılan pigmentlerin 1889 dönemine ait olduğu ve Van Gogh’un tekniklerinde sıkça başvurduğu ince yumurta akı katmanının tuval üzerinde yer aldığı belirlendi.

New York Metropolitan Sanat Müzesi eski küratörü ve LMI Operasyon Direktörü Maxwell Anderson, eserin Van Gogh’a ait olduğuna dair yeterli kanıtın bulunduğunu belirterek, tablonun sanatçının hatırlanmak istediği figürü yansıtan ruhani bir otoportre niteliğinde olduğunu ifade etti. Eser üzerindeki doğrulama çalışmaları sürüyor.