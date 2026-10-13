1980'lerin sonlarında İngiltere’nin Batı Londra bölgesindeki Isleworth’te kurulan bir ikinci el araba bagajı pazarında pazarlıkla 10 sterline (yaklaşık 653,80 TL) satın alınan bir yüzüğün, 26,27 karatlık devasa bir pırlanta olduğu ortaya çıktı. Yıllarca sahte bir kostüm takısı sanılarak günlük hayatta kullanılan mücevher, açık artırmada 656.750 sterline (yaklaşık 42,94 milyon TL) satıldı.

30 YIL BOYUNCA GERÇEK DEĞERİ ANLAŞILMADI

Alıcısının değersiz bir imitasyon takı zannederek otuz yıl boyunca düzenli olarak parmağında taşıdığı yüzük, 2017 yılında bir yerel kuyumcuya götürüldü. Taşın boyutundan şüphelenen ancak hassas ölçüm yapamayan kuyumcunun yönlendirmesiyle parça, dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby’s’e ulaştırıldı. Müzayede evi yetkilileri, yüzüğün 19. yüzyılın sonlarına ait gümüş ve altın karışımı yuvasının zamanla karardığını, bu durumun da taşın parlaklığını gizleyerek değersiz görünmesine yol açtığını tespit etti.

GERÇEK BİR ELMAS

Amerika Gemoloji Enstitüsü (GIA) tarafından yapılan inceleme sonucunda taşın, "I" renk derecesine ve "VVS2" (çok çok hafif kusurlu) berraklık seviyesine sahip, 26,27 karatlık minder kesim gerçek bir elmas olduğu doğrulandı. Taşın 19. yüzyılda, modern pırlantalar gibi ışığı parlatmak yerine ışık tayflarını yansıtacak şekilde kesildiği ve bu durumun koleksiyoncular için özel bir değer taşıdığı belirtildi.

AÇIK ARTIRMADA REKOR FİYAT

Uluslararası basında geniş yer bulan ve "Tenner" (Onluk) olarak anılan elmas, Londra'da düzenlenen müzayedede beklenenin yaklaşık iki katı bir fiyata ulaşarak 656.750 sterline (yaklaşık 42,94 milyon TL) alıcı buldu.

Aynı müzayedede, eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’a ait bir Cartier elmas broş da 81.250 sterline (yaklaşık 5,31 milyon TL) satılarak geliri yaralı askerlere yardım sağlayan Endeavour Fund derneğine aktarıldı.

Uzmanlar, eski takı kutularında veya unutulmuş eşyalar arasında bu tür değerli parçaların bulunabileceğini belirterek, parçaların üzerindeki damgalara ve usta imzalarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.