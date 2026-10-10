ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir ikinci el pazarından 29 dolara (yaklaşık 1400 liraya) satın alınan çiçek tablosunun, 19. yüzyılın önemli Amerikalı sanatçılarından Martin Johnson Heade'e ait olduğu ortaya çıktı. Eser, New York'taki müzayedede 882 bin 500 dolara (yaklaşık 43 milyon 437 bin 797 liraya) alıcı buldu.

Wisconsin’in Wausau kentinde yaşayan bir alıcı, ikinci el pazarında gördüğü bir çiçek tablosunu görselliğini beğenerek 29 dolara satın aldı. Yaklaşık 10 yıl boyunca sahibinin evinde kalan eser, uzmanlar tarafından incelenmesinin ardından Amerikalı ressam Martin Johnson Heade'in (1819-1904) "Two Magnolias on Blue Plush" (Mavi Kadife Üzerinde İki Manolya) isimli eseri olarak teşhis edildi.

TAHMİN EDİLEN DEĞERİN ÇOK ÜZERİNDE ALICI BULDU

Tuval üzerine yağlı boya olarak yapılan ve 15x24 inç boyutlarındaki tablo, 26 Mayıs 1999 tarihinde New York'taki Christie's Müzayede Evi'nde satışa sunuldu. Müzayede öncesinde 300 bin ila 500 bin dolar arasında değer biçilen eser, açık artırma sonunda 882 bin 500 dolara (yaklaşık 43 milyon 437 bin 797 liraya) satıldı.

Tablonun satış fiyatı, ilk satın alma bedelinin 30 bin katını aştı. Christie's kataloğunda silik bir Heade imzası taşıdığı belirtilen tablo, sanatçının geleneksel vazoda çiçek düzenlemeleri yerine kumaş üzerine serilmiş manolyaları resmettiği özel serisinin bir parçası olarak tanımlandı.

GÖZDEN KAÇABİLİYOR

TIME dergisinin haberlerine de konu olan süreçte, Heade'e ait farklı çiçek tablolarının da garaj ve tereke satışlarında düşük fiyatlara alıcı bulduğu, sonradan teşhis edilerek yüksek meblağlara satıldığı kaydedildi. Eserin satışı, sanat piyasasında gözden kaçan tabloların tespiti açısından dikkat çeken örnekler arasında gösteriliyor.