İngiltere’nin Batı Yorkshire bölgesinde bir ikinci el pazarından (car-boot sale) yalnızca 25 sterline (yaklaşık 1.660 TL) satın alınan bir kutu eski madalya, içindeki nadir bir parça sayesinde sahibine beklenmedik bir kazanç sağladı.

FARKLI DÖNEMLERE AİT

Satın alınan kutudaki 22 madalyanın 18. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasındaki farklı dönemlere ait olduğu belirlendi. Alıcı, kutunun içerisindeki madalyalardan birinin üzerinde ünlü İngiliz kaşif Kaptan James Cook’un portresinin yer aldığını fark ederek bu parçayı ayırdı.

Kalan madalyaları toplam 500 sterline (yaklaşık 33.210 TL) satan şahıs, Cook madalyasını incelenmesi amacıyla Tennants Müzayede Evi'ne götürdü.

SON DERECE NADİR BİR ÖRNEK ÇIKTI

Müzayedeevindeki uzmanlar, parçanın 18. yüzyıldan kalma, son derece nadir bir hatıra madalyası olduğunu tespit etti. Madalyanın, Kaptan Cook’un 14 Şubat 1779’da Kealakekua Koyu’nda yerli Hawaiililer ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetmesinin ardından, onun anısına basılan ilk örneklerden biri olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, madalyanın bilinen diğer iki örneğinden birinin Londra'daki Ulusal Denizcilik Müzesi'nde, diğerinin ise Avustralya'nın Sidney kentindeki Powerhouse Koleksiyonu'nda bulunduğunu belirtti.

5.000 STERLİNE ALICI BULDU

Tennants Müzayede Evi tarafından başlangıçta 3.000 ila 4.000 sterlin arasında satılacağı tahmin edilen madalya, 6 Mayıs'ta yapılan açık artırmada 5.000 sterline (yaklaşık 332.100 TL) alıcı buldu.

Madalyayı satın alan Whitby'deki Kaptan Cook Anıt Müzesi, eserin Cook’un doğumunun 300. yılı olan 2028'de düzenlenecek özel bir sergide sergileneceğini açıkladı.

Kaptan Cook Anıt Müzesi Mütevelli Heyeti Başkanı Richard Kornicki, kamu fonu almayan ve gönüllüler tarafından işletilen müze adına bu alımın büyük bir kazanım olduğunu, madalyanın Cook’un gençlik yıllarında çırak olarak bizzat yaşadığı tarihi liman binasında sergileneceğini ifade etti.