Polonya’nın en stratejik altyapı projelerinden biri olan Lodz Demiryolu Tüneli inşaatı, maliyet artışları ve teknik zorluklar nedeniyle büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Mevcut yüklenici firma, projenin tamamlanabilmesi için tek seçenek olduklarını iddia ederek sözleşme şartlarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Projenin Mevcut Durumu ve Karşılaşılan Engeller

Lodz Fabryczna istasyonunu şehrin batı yönündeki hatlara bağlayacak olan tünel inşaatı, bir dizi teknik ve ekonomik engel nedeniyle yavaşladı. Haber kaynaklarına göre projenin ilerlemesini durduran temel unsurlar şunlar: Hammadde fiyatları ve enerji maliyetlerindeki beklenmedik yükseliş, başlangıçtaki bütçeyi yetersiz kıldı. Tünelin geçtiği güzergah üzerinde yer alan çok sayıda tarihi binanın (kamienica) statik durumu, TBM (Tünel Açma Makinesi) operasyonlarını riskli hale getiriyor.

"TEK SEÇENEK BİZİZ" İDDİASI

Mevcut inşaat konsorsiyumu tarafından yapılan açıklamalarda, projenin bu aşamasından sonra yüklenici değiştirilmesinin operasyonel olarak imkansız olduğu vurgulanıyor. Şirket temsilcilerine göre, TBM makinelerinin sahada kurulu olması ve lojistik hazırlığın tamamlanmış olması nedeniyle, yeni bir firmanın sahaya girmesi ve benzer bir kurulum yapması yıllarca sürecek gecikmelere yol açabilir.

Mevcut ekibin bölgenin jeolojik yapısı ve binaların hassasiyeti konusunda edindiği tecrübenin projenin güvenliği için kritik olduğu belirtiliyor. Sözleşmede yapılacak bir fiyat güncellemesinin, yeni bir ihale sürecinden daha az maliyetli olacağı savunuluyor.

FİNANS VE GÜVENLİK RİSKLERİ VAR

İnşaatın durma noktasına gelmesi iki ana riski beraberinde getiriyor. İlki, binaların güvenliğiyle ilgili olup çalışmaların aksamasının zemin stabilitesini nasıl etkileyeceği konusundaki endişelerdir. İkincisi ise finansal boyuttadır; projenin takvime uygun tamamlanmaması durumunda Avrupa Birliği’nden alınan yüksek tutarlı hibelerin geri ödenmesi riski bulunmaktadır.

Tamamlandığında Polonya demiryolu ağının "kalbi" olarak işlev görmesi beklenen tünel; Varşova, Wrocław ve Poznan arasındaki transit süreleri önemli ölçüde kısaltacak, Lodz Fabryczna istasyonunu bir terminal (çıkmaz) istasyon olmaktan çıkarıp transit bir merkeze dönüştürecek, bölgesel tren trafiğinin kapasitesini artıracaktır.