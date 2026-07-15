Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK'ye transfer olacağı iddia edilen ünlü santrfor Pierre-Emerick Aubameyang'ın yeni takımı belli oluyor. Çorumlular bu transfer için oldukça heyecanlı bir bekleyiş içine girse de kötü haber geldi… Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Aubameyang, LaLiga'nın yeni takımı Deportivo la Coruna'ya imza atmaya çok yakın.

37 yaşındaki golcünün, İspanyol takımıyla 2 yıllık bir sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi. Deportivo'nun, Gabonlu forvetin sözleşmesinde yer alan 1.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini devreye sokarak bu transferi bitireceği kaydedildi.