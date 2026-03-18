Bilim kurgu filmlerindeki "organik makineler" dönemi Melbourne’deki bir laboratuvarda resmen başladı. Biyoteknoloji girişimi Cortical Labs, "DishBrain" (Tabak Beyin) projesi kapsamında, cam bir çip üzerinde yetiştirilen nöronların, 90’lı yılların kült oyunu Doom’u oynamayı başardığını duyurdu.

DÜNYANIN İLK "CANLI" BİLGİSAYARI

Avustralyalı bilim insanlarının raporlarına göre bu sistem, bildiğimiz silikon çipler yerine doğrudan canlı insan dokusuyla çalışan, dünyanın ilk "kod yüklenebilir biyolojik bilgisayarı". Dr. Alon Loeffler liderliğindeki ekip, nöronların başlangıçta ne yapacaklarını bilmediklerini ancak zamanla oyun içindeki düşmanları tespit edip ateş etmeyi "öğrendiklerini" açıkladı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Gözleri veya parmakları olmayan bu hücre topluluğu, oyunu tamamen elektriksel sinyallerle "hissediyor".

Oyun verileri (sağlık durumu, düşman konumu) yapay zeka aracılığıyla elektriksel uyarılara dönüştürülüp nöronlara pompalanıyor.

Hücrelerin bu uyarılara verdiği tepkiler geri okunarak oyun içindeki hamlelere (ateş etme, hareket) dönüştürülüyor.

BU HÜCRELER ACI MI ÇEKİYOR?

Deney, bilim dünyasında büyük bir etik tartışmasını da beraberinde getirdi: "Bir petri kabındaki hücreler karar veriyorsa, bu onların bilinçli olduğu anlamına mı gelir?" Şirket yetkililerinin yaptığı açıklama da ise hücrelerin sadece "çevresine tepki veren duyarlı yapılar" olduğunu savunsa da, bazı uzmanlar sistem karmaşıklaştıkça "acı duyma" veya "farkındalık" riskine karşı uyarıyor.

MAVİ HAP MI, KIRMIZI HAP MI?

Bu gelişme sadece bir oyun deneyi değil; gelecekte robotik kolların kontrolü ve insan beyni ile yapay zekanın doğrudan entegrasyonu için atılan dev bir adım. İnsan 2.0 artık kapıda! Ancak laboratuvardaki o cam tüpün içinde deneyi yapılan şey gerçekte ne getirecek? Matrix filmindeki o meşhur sahneyi hatırlatıyormusunuz: "Gerçek nedir?"

Bugün bir petri kabında Doom oynamaya zorlanan o 200 bin hücre, aslında insanlığın dijital köleliğe attığı ilk adım olabilir. Silikon çiplerin yerini "et ve kan"dan oluşan biyolojik işlemcilerin aldığı bu yeni düzende, belki de bir gün hepimiz o meşhur tarlalarda birer "pil" olarak uyanacağız.