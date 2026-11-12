GALATASARAY’A 2022’de Arsenal’den 6 milyon Euro’ya geldi. 5. sezonunu geçiriyor ve insanüstü istikrarıyla parmak ısırtıyor. Geldiği günden beri ligde oynanan 152 karşılaşmanın 142’sinde maç kadrosunda yer aldı. Bu mücadelelerin 138’inde de sahaya ayak bastı. Sakatlanmayan Biyonik Adam, Lucas Torreira’dan bahsediyoruz.

BEŞ MAÇTA CEZALIYDI

SÜPER Lig kariyerinde sakatlık sebebiyle tek bir maçı dahi kaçırmayarak kırılması zor bir istatistiğe imza attı. Kadro dışında kaldığı yalnızca 10 lig maçının 5’inde kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Uruguaylı, diğer 5 karşılaşmada ise teknik heyet kararıyla dinlendirildi ya da özel izin kullandı. Peki, Torreira Avrupa kupalarında kaç maçı kaçırdı?

İKİ KIRMIZI KARTI VAR

SADECE 2... Torreira, sakatlık yüzünden sadece 2023 yılında Zalgiris ile oynanan iki Avrupa kupası mücadelesinde takımını yalnız bıraktı. Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 189 resmi maça çıkan yıldız oyuncu, bu süreçte yalnızca 2 kez kırmızı kart gördü. Torreira’nın kari- yerindeki toplam kırmızı kart sayısı ise sadece dört.