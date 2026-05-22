Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programı, yurttaşın yoksulluk isyanına sahne oldu. Valilik binası önünde gerçekleştirilen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra AKP Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy, Dursun Ataş ve Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AKP Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile çok sayıda protokol üyesi katıldı.

“BU DEVLET BİZİ AÇLIĞA MAHKUM ETTİ”

Tören sırasında alanda bulunan bir kadın, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşadığı mağduriyeti yüksek sesle dile getirerek dikkatleri üzerine çekti. Kameralara seslenen kadın, “Biz açlığa muhtaç olduk. Ekmeğe muhtaç olduk. Bu devlet bizi açlığa muhtaç etti” diyerek yaşadığı yoksulluğu anlattı. Kadın ayrıca AKP yönetimindeki Melikgazi Belediyesi’ne tepki göstererek, “Bütün kameralar çeksin. Bu Melikgazi Belediyesi bizi darp etti. Saçımızı başımızı yoldular, attılar” ifadelerini kullandı.

Kadının sözleri tören alanında kısa süreli gerginliğe neden olurken, protokol üyeleri yaşananlar karşısında sessiz kaldı.

YARDIM İSTEMEYE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

İddiaya göre kadın, program öncesinde yardım talebinde bulunmak amacıyla Melikgazi Belediyesi’ne gitti. Burada kötü muameleye maruz kaldığını ve belediye binasından çıkarıldığını öne süren kadın, yaşadıklarını bayramlaşma töreninde kamuoyuna duyurmaya çalıştı. Görevlilerin müdahalesiyle ortam sakinleştirilirken, kadının “Biz açız” sözleri programın en çok konuşulan anı oldu.

“HALKIN GERÇEĞİ BUDUR”

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan CHP’li Avukat Niyazi Ünalmış ise iktidara tepki gösterdi. Ünalmış, “Siz Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden ülkenin gerçeklerini kapatmaya devam edin. Kayseri’de halkın gerçeği bu teyzemiz işte. Ne kadar kaçarsanız kaçın, açlığın ve ekmeğe muhtaçlığın dile getirilişi yüzlerinize vurulur. Teyzemizin ellerinden öpüyorum” dedi.

Ekonomik kriz, artan hayat pahalılığı ve sosyal yardım taleplerinin giderek büyüdüğü Türkiye’de, Kayseri’deki bayramlaşma programında yükselen bu feryat, yurttaşların derinleşen geçim sıkıntısını bir kez daha görünür kıldı.