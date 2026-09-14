Denizli'nin Çivril ilçesinin önemli etkinliklerinden biri olan 28. Uluslararası Çivril Elma, Tarım ve Kültür Festivali, Bülent Ersoy konseriyle devam etti. Konser saatinden önce dolmaya başlayan etkinlik alanında yaklaşık 50 bin kişi bir araya geldi. Ersoy’un sahneye çıkmasıyla festival alanındaki kalabalık arttı.

ELMA DETAYLI KOSTÜM

Türk Sanat Müziği sanatçısı Bülent Ersoy, Çivril’in simgelerinden olan elmayı kostümüne taşıdı. Yeşil ve beyaz renklerin hakim olduğu, elma detaylarıyla süslenmiş gösterişli kıyafetle sahneye çıkan Ersoy, konser boyunca sevilen eserlerini seslendirdi.

BAŞKANLA SAHNEDE DANS

Konser sırasında Çivril Belediye Başkanı Semih Dere de Bülent Ersoy’a sahnede eşlik etti.

“Biz ayrılamayız” şarkısının çaldığı sırada Ersoy ile Dere birlikte dans etti. İkilinin sahnedeki dansı, konser alanındaki izleyiciler tarafından alkışlandı.