Belçika’ya giden Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın Brüksel’deki esnaf ziyareti Türkiye’deki esnafın sitemine neden oldu. “Bize de bekleriz. Anadolu’daki esnafın da yanında olun. Ulus esnafı yolunuzu gözlüyor. Laleli esnafı battı, Brüksel’den fırsat bulunca buraya da uğrayın” biçimde eleştiriler yapıldı. Belçika doğumlu olam Göktaş ise “Doğup büyüdüğüm yerde esnafımızla bir araya geldim, bunda yadırganacak ne var?” dedi.

‘ÜLKÜCÜ AİLENİN EVLADI’

Bakan Göktaş’a kendi partisinden önce MHP ve ülkücüler sahip çıktı. MHP Genel Başkan yardımcısı İsmail Özdemir “Ülkücü ailenin evladı. Bulunduğu her yerde Türk İslam davasının neferi olarak kıymetli hizmetler sunuyor” dedi. Ülkü Ocakları açıklamalarda bulundu. Göktaş’ın babası Hasan Özdemir’in Belçika’da Türk Federasyonu’nu kurup ülkücüleri bir çatı altında toplayan isim olduğu ortaya çıktı.

Ülkücü camiada büyüyen Bakan Göktaş 30 Temmuz 2010’da Hıdiv Kasrı’nda Başbakanlık Müşaviri Rahmi Göktaş ile evlenmişti. Düğüne Erdoğan’ın yanı sıra çok sayıda MHP milletvekili de katıldı.

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğup büyüdüğü Belçika’da esnaf ziyaretinde. Bu fotoğrafı gören esnaf sitem etti.

ERDOĞAN DA DÜĞÜNDEYDİ

Mahinur Özdemir, 2010 yılında Başbakanlık danışmanı Rahmi Göktaş ile Hıdiv Kasrı’nda dünya evine girdi. O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, düğüne eşi ve kızları ile geldi.