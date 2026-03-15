Elazığ’da Ramazan nedeniyle 5 liraya indirilen Halk Ekmek’ten almak için sıraya giren vatandaşlar, gün boyu kuyrukta bekliyor.

Bir zamanlar dünyanın kendi kendine yetebilen az sayıdaki ülkesinden biri olan Türkiye, yoksullar ülkesine döndü. En verimli topraklarda meyve-sebze yiyemeyen, etin kokusuna bile hasret kalan Türk halkı, ucuz gıda kuyruklarında ömür tüketiyor.

Elazığ’daki Halk Ekmek büfeleri, Ramazan dolayısıyla 10 liralık ekmeğin fiyatını 5 liraya düşürdü. Büfelerin önünde gün boyu uzun kuyruklar oluşuyor. Banklara oturarak sıra bekleyen emekliler, “Bizi bu hallere düşürenler utansın” diye dert yanıyor.