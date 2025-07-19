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“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” diyen vatanseverlerin SESiYiZ

“Türkiye, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” diyenlerin SESiYiZ

‘Laik, demokratik, hukuk devleti vazgeçilmezdir’i savunanların SESiYiZ

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