Avrupa Birliği, şeriatla yönetilen Suudi Arabistan vatandaşlarına vize muafiyeti tanımaya hazırlanıyor. Türkiye'de vatandaş, vize almak için başvuru yapmazkeni, 33 milyon nüfusu olan Suudi Arabistan Schengen'in sağladığı seyahet ayrıcalığından yararlanabilecek.

AB'nin Riyad Büyükelçisi Christophe Farnaud, Schengen bölgesinde kısa süreli kalışlar için vize şartının tamamen kaldırılmasının planlandığını açıkladı.

Farnaud, "Yaklaşık bir yıl önce, Nisan 2024'te, Avrupa Komisyonu Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Umman vatandaşlarının beş yıla kadar geçerli çok girişli vize almasına imkan tanıyan yeni kuralları kabul etti" dedi.

Bu adımın, Suudi vatandaşlarının 27 AB ülkesine vizesiz seyahat etmesini mümkün kılacağı belirtildi. Mevcut uygulama, vatandaşların aynı vizeyle beş yıl boyunca birçok kez Avrupa'ya gidebilmesini sağlıyor.

TÜRKLERİN YÜZDE 21'İNE RED, SUUDİLERİN İSE YÜZDE 5'İNE

Bu esnada Türkiye, 2023 yılında Schengen vizesi başvuru sayısında Çin’in ardından ikinci sıraya yerleşti. Toplam 1 milyon 55 bin 885 başvuru yapıldı.

Bu başvuruların 612 bin 841’i çok girişli Schengen vizesiyle sonuçlandı. Red oranı ise yüzde 21,7 olarak kayda geçti. 2022’ye göre red oranlarında 6 puanlık artış yaşandı.

Türkiye’den gelen başvurularda bir yıl içinde yüzde 36,5 oranında yükseliş görüldü. Avrupa Birliği, güncel rakamları yayımlamadı.

Ret oranları ülkelere göre farklılık gösterdi. En yüksek ret oranı Estonya'nın Ankara Büyükelçiliği’nde kaydedildi.

Büyükelçilik, 1744 başvurunun 741’ini onaylamadı. Bu da yüzde 42,5’lik bir orana karşılık geldi. Almanya’nın Türkiye’deki temsilcilikleri ise başvuruların yüzde 20,6’sını reddetti.

Diğer yandan, 2023 yılında Suudi Arabistan'dan gelen 428 bin vize başvurusunun 399 bini kabul edildi. Sadece 25 bini reddedildi. Red oranı, yaklaşık yüzde 5 oldu.

'TURİZM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM'

Büyükelçi Farnaud, yeni düzenlemenin sadece seyahat kolaylığı sağlamadığını vurguladı. "Bu gelişme, Suudi Arabistan ve Avrupa arasında karşılıklı anlayışın ve insani bağların güçlendirilmesi için anlamlı bir adımdır" ifadesini kullandı. Farnaud, Avrupa'nın Suudi Arabistan'ın turizm açılımında kilit rol oynadığını da belirtti.

Güncellenen vize politikası, kültürel alışverişi ve stratejik ortaklıkları teşvik eden bir sürecin parçası olarak görülüyor.

Büyükelçi, vize sürecindeki sadeleşmenin iki taraf arasında karşılıklı ziyaretleri artıracağını ve daha kapsayıcı bir küresel toplum anlayışını destekleyeceğini söyledi.