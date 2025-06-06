İBB operasyonları kapsamında tutuklanan İPA Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce cezaevinden SÖZCÜ’ye mesaj gönderdi. Gökce, şu sözleri kaleme aldı:

Çok sevgili SÖZCÜ ailesi, SÖZCÜ Gazetesi ve televizyonu; Çok zorlu ve çok ağır günlerden geçiyoruz. Puslu bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemde SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ Televizyonu da her tür cezayı alıyor, kapatılıyor ya da daha ağır bedeller ile karşı karşıya kalıyor. Tüm emekçilerinizin ve izleyicilerinizin Bayramını içtenlikle kutlarken, güzel günlere olan inancımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biz kazanacağız, halk kazanacak, Türkiye’miz kazanacak. İnanın her şey çok ama çok güzel olacak.”

EŞİNDEN MESAJ

28 Mayıs’ta cezaevinde evlenen Filiz Kahveci, Gökce’ye şu mesajı gönderdi: “Benim sevgilim, eşim, ışığım, can suyum, Evimize bayram gelmedi. Senin ve arkadaşlarının çıktığı gün bayramımız olacak. Geleceğin güne kadar ben şafak sayıyorum.”