Başlıktaki soruyu İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu sordu. Önceki gün Meclis’te 26 Eylül 2025’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesini hatırlattı. İYİ Partili Türkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye 2026’nın ilk 5 ayında Amerika’dan 305 milyar (8.6 milyar metre küp) sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etti ve bunun için de 2 milyar 667 milyon dolar ödedi.





TÜRK MİLLETİ ÖDÜYOR



Şimdi sıkı durun aynı miktardaki LNG, Katar, Cezayir veya Rusya’dan temin edilseydi maliyeti 1 milyar 467 milyon dolar olacaktı. Sadece 5 ayda 1 milyar 200 milyon dolar fazla ödeme yaptınız. Ben şimdi soruyorum: ABD emperyalizmine bu diyeti neden ödüyorsunuz? Neden millete ödetiyorsunuz? Daha vahimi ABD ile 20 yıllık LNG anlaşmaları yapıldı. O halde daha kaç milyar doları aç gözlü Trump’a vereceksiniz?”