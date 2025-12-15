Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, ilk kez Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRU) ziyarette bulunan Al Nahyan, GKRY lideri Nikos Hristodulidisile görüştü.

TÜRK DÜŞMANININ MEZARINA ÇELENK BIRAKTI

Heyetler arası görüşmelere de katılan Al Nahyan'ın, Kıbrıs'ta çok sayıda Türk'ün ölümünden sorumlu olan EOKA terörünün destekçilerinden Eski Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 3. Makarios Anıtı'na çelenk bırakması tepki topladı.

Görüşmelerde yatırım, enerji, ticaret ve turizm gibi alanlar hakkında istişarede bulunan taraflar, bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldı.