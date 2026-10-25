Türkiye'de kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pişi, dünyanın öbür ucunda şaşırtıcı bir yemek geleneğiyle karşımıza çıkıyor. Karayipler'de yaşayan Jamaikalılar, bizim peynir ve reçelle tüketmeye alışık olduğumuz pişiye benzeyen kızarmış hamurları balığın yanında servis ediyor.



PİŞİYE BENZİYOR AMA BALIKLA YENİYOR

Jamaika mutfağında "festival" olarak bilinen kızarmış hamur, görüntüsü ve hazırlanış yöntemiyle Türkiye'deki pişiyi andırıyor.

Ancak iki yiyecek arasında önemli farklılıklar bulunuyor.

Festival hamurunun hazırlanmasında buğday ununun yanı sıra mısır unu ve şeker de kullanılıyor. Bu malzemeler hamura hafif tatlı bir lezzet kazandırıyor.

Hazırlanan hamur uzun parçalar halinde şekillendiriliyor ve kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartılıyor.

Ortaya dışı hafif çıtır, içi yumuşak bir hamur çıkıyor.

KIZARMIŞ BALIĞIN YANINDA SERVİS EDİLİYOR

Jamaika'da festivalin en dikkat çekici özelliği, tatlımsı lezzetine rağmen tuzlu ve baharatlı yemeklerle birlikte tüketilmesi.

Özellikle "escovitch fish" olarak bilinen kızarmış balık yemeğinin yanında sıkça tercih ediliyor.

Bu yemekte balık kızartıldıktan sonra sirke, biber, soğan ve çeşitli sebzelerle hazırlanan keskin aromalı bir karışımla servis ediliyor.

Hafif tatlı festival hamuru ise balığın baharatlı ve ekşimsi lezzetini dengeliyor.

Böylece Türkiye'de genellikle kahvaltılık olarak düşünülen pişiye benzeyen bir yiyecek, Jamaika'da deniz ürünleriyle birlikte tüketilen geleneksel bir eşlikçiye dönüşüyor.

SADECE BALIKLA TÜKETİLMİYOR

Festival, Jamaika'da yalnızca balık yemekleriyle sınırlı değil.

Ülkenin meşhur baharatlı tavuk yemeği jerk chicken ve farklı et yemekleriyle de servis ediliyor.

Özellikle sahil bölgelerindeki balık lokantalarında ve sokak lezzetleri satan işletmelerde festival ile kızarmış balık birlikteliğine rastlamak mümkün.

Jamaika'nın resmi turizm kaynaklarında da bu ikili, ülkenin karakteristik yemek eşleşmelerinden biri olarak gösteriliyor.

BARBADOS'TA DA BENZER BİR GELENEK VAR

Karayipler'de kızarmış hamurla balığın birlikte tüketildiği tek ülke Jamaika değil.

Barbados'ta "bakes" adı verilen ve pişiye daha çok benzeyen kızarmış hamurlar, özellikle kahvaltılarda tüketiliyor.

Bu hamurlar, tuzlanmış balıkla hazırlanan ve "fish cakes" adı verilen küçük kızartmalarla birlikte sunulabiliyor.

Barbados'ta geçmişte kolay bulunabilen malzemelerle hazırlanması nedeniyle ekonomik bir yiyecek olarak görülen bakes, zaman içerisinde geleneksel mutfağın önemli parçalarından biri haline geldi.

TÜRKİYE'DEKİ PİŞİYLE BENZERLİĞİ ŞAŞIRTIYOR

Türkiye'de pişi genellikle peynir, zeytin, reçel ve çayla birlikte kahvaltı sofralarında tüketiliyor.

Karayipler'deki benzer kızarmış hamurlar ise balık ve baharatlı yemeklerle eşleştiriliyor.

Aralarında malzeme ve lezzet farklılıkları bulunsa da iki kültürde de un bazlı hamurun yağda kızartılması ortak bir mutfak tekniği olarak öne çıkıyor.

Bu benzerlik, farklı coğrafyalarda gelişen yemek kültürlerinin aynı malzemeleri ne kadar farklı şekillerde değerlendirebildiğini gösteriyor.