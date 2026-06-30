12 vatandaşın ölümünden sorumlu PKK’lı Çetin Arkaş, Mersin’de DEM Parti tarafından düzenlenen “Özgürlük Miting”inde küstah açıklamalarda bulundu. İktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı yeni çözüm sürecine ilişkin “çerçeve yasa”nın geciktiğine değinen Arkaş, “Dönüp dolaşıp pişmanlık yasasına gelecekseniz dönüp bize bakın meydandaki on binlere bakın biz de pişman olmuş bir hal var mı? Bu meydanda evladım pişman olarak gelsin pişman olsun onu evlat olarak kabul eden var mı?” ifadeleri ile terör suçlarını meşrulaştırmaya çalıştı. Elebaşı Öcalan’ın İmralı sekretaryası olarak adlandırdığı grubun içerisinde yer alan Arkaş, 1991 yılında İstanbul Bakırköy’deki Çetinkaya mağazasının ateşe verilerek 12 Türk vatandaşının ölümüne neden oldu.

33 YIL CEZAEVİNDE KALDI

Tahliyesi 8 kez ertelenen ve 33 yıldır cezaevinde tutulan Çetin Arkaş, İnfaz Hakimliği kararıyla 2025 Temmuz ayında tahliye edilmişti. Çetin Arkaş, tahliye sürecinin ardından DEM Parti çatısı altında, yeni çözüm sürecine yönelik açıklamaları ile gündeme gelmişti.

Çetin Arkaş

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA DAHİ ACIMAMIŞTI

1991 yılında dönemin Olağanüstü Hal Bölge Valisi Necati Çetinkaya’nın kardeşinin sahibi olduğu Bakırköy Çetinkaya Mağazası’nda PKK’lı teröristler tarafından atılan molotof kokteyl sonucu çıkan yangında 8’i kadın 1’i çocuk 12 kişi öldü. 14 kişinin yaralı kurtulduğu olayla ilgili olarak Akraş dahil 47 terörist yakalanmıştı. Olayda ölen vatandaşlarımızın isimleri: Ahmet Çetinkaya, Hasan Dervişoğlu, Merve Gül Bakkal (2 yaşında), Sezer Bakkal, Hatice Çelik ,Habibe Çelik, Zübeyde Nadir, Şadiye Nadir, Rezzan Seda Kızılkırmızı, Süheyla Kızılkırmızı, Yaver Ağabeyli, Şengül Aras.