1970 yılında Türkiye’den aldığı tohumla mercimek üretimine başlayan Kanada, bugün dünyada tüketilen mercimeğin yüzde 49’unu üretiyor.

206 MİLYON HARCADIK

Üstelik Türkiye’ye de mercimek satıyor. Hem de yerli mercimekten daha ucuza. Türkiye ise her yıl kendi çiftçisinden esirgediği milyonlarca doları, daha düne kadar mercimek üretemeyen Kanadalı çiftçilere veriyor. Bu durumu yorumlayan İyi Parti Milletvekili Turhan Çömez, “Kanada, mercimeği bizden öğrendi, şimdi bize satıyor” dedi.

Zincir marketlerde yerli mercimek 75 lirayken, Kanada mercimeğinin 50 liraya satıldığını söyleyen Çömez, “Bu nasıl ekonomi” diye sordu. CHP Milletveklili Ömer Fethi Gürer ise “2002 yılında Türkiye’de kırmızı mercimek üretimi 500 bin tondu. 2025 yılında bu miktar 230 bin tona düştü, yerli mercimek üretimi azalıyor, ithal mercimek ise piyasaya hakim oluyor” diye konuştu.

Son 24 yılda nüfus 30 milyon artarken, üretimin gerilediğini hatırlatan Çömez, “Sadece 2025 yılında 343 bin ton mercimek ithal edildi ve 206 milyon dolar dövizimiz de yurt dışına gitti” ifadelerini kullandı.

343 bin tonluk mercimek ithal edildi

