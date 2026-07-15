Türkiye, Temmuz ayının kavurucu sıcaklarının ardından ani bir hava değişimine hazırlanıyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre, 23-25 Temmuz tarihleri arasında etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, ülke genelinde sıcaklıklarda belirgin düşüşe neden olacak.

SICAKLIK 8-10 DERECE BİRDEN AZALACAK

Tahminlere göre hava sıcaklıkları birçok bölgede 8 ila 10 derece birden azalacak. Uzmanlar, sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşmasıyla birlikte ani hava değişimlerinin yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Hava Forum, X üzerinden yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

“23-25 Temmuz civarı Türkiye'ye doğru yaklaşan soğuk hava dalgası var. Sıcaklıkları 8 ila 10 derece düşürecek güce sahip... Kendisini yakın takibe aldık, sıcak ve soğuk hava çarpışması olacak…”