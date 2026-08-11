Gökyüzü meraklıları için yılın en dikkat çekici gecelerinden biri yaklaşıyor. Perseid meteor yağmurunun en yoğun dönemi 12 Ağustos gecesi yaşanırken, aynı gün gerçekleşecek güneş tutulması ve yeni ay evresi gökyüzünü olağanüstü karanlık hale getirecek. Bu da meteorları izlemek isteyenler için yılın en uygun gecelerinden birini ortaya çıkaracak.

Her yıl temmuz ortasından ağustos sonuna kadar görülen Perseid meteor yağmuru, bu yıl 12 ve 13 Ağustos gecelerinde en yoğun seviyesine ulaşacak. Şehir ışıklarından uzak noktalarda, uygun hava koşulları altında gece yarısından sabaha karşı saatlere kadar saatte onlarca meteor görmek mümkün olacak.

Üstelik bu yıl Ay'ın yeniay evresinde bulunması, gökyüzündeki en büyük avantajlardan biri olacak. Ay ışığının olmaması, daha sönük meteorların bile fark edilmesini kolaylaştıracak.

Perseid meteor yağmuru ne zaman izlenecek?

Perseidler her yıl 17 Temmuz ile 24 Ağustos arasında Dünya'nın gökyüzünden geçiyor. Ancak meteor yağmurunun en yoğun dönemi ağustos ayının ortasında yaşanıyor.

En iyi gözlem için gece yarısından sonra, özellikle sabah saatlerine kadar, şehir ışıklarından uzak ve gökyüzünün açık olduğu bir bölge tercih edilmesi öneriliyor.

Uygun koşullarda saatte 80'e kadar meteor görülebilir. Bunların bir bölümü gökyüzünde kısa süreli parlak izler bırakarak çıplak gözle kolayca fark edilebilir.

Bu yılki gösteriyi özel kılan ise yalnızca Perseidler değil.

Gökyüzünde aynı gece iki farklı olay

12 Ağustos'ta gerçekleşecek güneş tutulması, Perseid meteor yağmurunun zirve dönemine denk geliyor. Aynı zamanda Ay'ın yeniay evresinde olması, gece gökyüzünün normalden daha karanlık kalmasını sağlayacak.

Bu nedenle 12 Ağustos gecesi, meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenler açısından özellikle dikkat çekiyor.

Perseidleri izlemek için teleskopa ihtiyaç bulunmuyor. Şehir ışıklarından uzak bir noktaya gidip gökyüzünün geniş bir bölümünü görebilecek şekilde beklemek yeterli. Gözlerin karanlığa alışması için telefon ekranından da mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor.

Perseid meteor yağmuru nasıl oluşuyor?

Perseid meteor yağmuru, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz ve parçacıklardan oluşuyor.

Dünya, Güneş çevresindeki yörüngesinde ilerlerken bu parçacıkların bulunduğu bölgeden geçiyor. Atmosfere yüksek hızla giren küçük parçacıklar yanarak gökyüzünde parlak çizgiler oluşturuyor. Halk arasında “yıldız kayması” olarak görülen olay aslında bu.

Meteorların gökyüzünde belirli bir noktadan çıkıyormuş gibi görünmesi nedeniyle yağmur, Perseus (Perse) takımyıldızından adını alıyor.

Perseidler bazı bölgelerde “Aziz Lawrence'ın gözyaşları” adıyla da biliniyor. Bu isim, 10 Ağustos'ta anılan Aziz Lawrence ile meteor yağmurunun ağustos ayındaki yoğun dönemi arasındaki geleneksel bağlantıdan kaynaklanıyor.

Bu yıl kayan yıldızdan ne dilemeli?

Bilimsel açıdan meteorların dilekleri gerçekleştirdiğine dair bir kanıt bulunmuyor. Ancak “yıldız kayarken dilek tutma” geleneği, Perseid gecelerinin en eğlenceli ritüellerinden biri olmaya devam ediyor.

Astrolojik yorumlara göre ise 12 Ağustos'taki gökyüzü hareketliliği özellikle dilekler ve yeni başlangıçlar açısından dikkat çekici kabul ediliyor.

Jüpiter'in Aslan burcundaki konumu; cesaret, yaratıcılık, kendini ifade etme ve girişimcilik gibi temalarla ilişkilendiriliyor. Aynı dönemde gerçekleşen güneş tutulması da astrolojik yorumlarda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle meteor yağmurunu izlerken dilek tutacak olanlar, burçlarına göre farklı konulara odaklanabilir.

Burcunuza göre hangi dileği tutmalısınız?

Koç: Yeni bir aşk, yaşam sevinci, çocuklarla ilgili güzel gelişmeler veya kendi işini kurma hayali.

Boğa: Aile huzuru, ev hayatında mutluluk ve sevdikleriyle daha sakin bir dönem.

İkizler: Yakınlarının mutluluğu, beklenen bir haber veya gerçekleşmesi istenen bir seyahat.

Yengeç: Para, kariyer, zam veya beklenmedik bir başarı.

Aslan: Sağlık, özgüven, fiziksel güç ve uzun süredir ertelenen bir hayalin gerçekleşmesi.

Başak: Uzun süredir dile getiremediği, hatta kendisinden bile sakladığı bir isteğin gerçekleşmesi.

Terazi: Güvenilir bir dostluk, beklenmedik bir hediye veya hayatına girecek yeni bir insan.

Akrep: İş hayatında yükseliş, ticarette başarı ve kariyerde yeni bir adım.

Yay: Yurt dışında kariyer, seyahat veya uzun süredir hayalini kurduğu bir yolculuk.

Oğlak: Aşk hayatında önemli bir gelişme, büyük bir karar veya maddi bir fırsat.

Kova: İlişkilerde yeni bir dönem, evlilik, aile kurma ya da hayatına yön verecek sıra dışı bir fırsat.

Balık: Sağlık, iç huzur ve kendisini yoran alışkanlıklardan uzaklaşmak.