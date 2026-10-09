Bir adam, Tesla'nın otonom taksisi Cybercab'in içinde 14 dakika boyunca mahsur kaldığını ve araçtan kendi başına çıkamadığını öne sürdü.

X platformunda yaşadıklarını anlatan David Moss, aracın yaklaşık 7 dakika boyunca bir otoparkta kendi etrafında dönüp durduğunu belirtti. Moss, taksiyi durdurabilmek ve araçtan inebilmek için Tesla'nın destek ekibiyle iletişime geçmek zorunda kaldı. Teksas'ın Austin kentinde hizmete giren otonom taksilerde yaşanan bu olay, sürücüsüz ulaşım teknolojisinin karşılaşabileceği sorunları yeniden gündeme taşıdı.

David Moss, yaşadığı olayın tamamını X hesabından paylaştı. Görüntülerde Cybercab'in bir otoparkta aynı güzergâhı tekrar tekrar izlediği ve çıkış yolunu bulmakta zorlandığı görülüyor. Moss, aracın rotasını değiştiremediğini ve otomobilin sürekli aynı noktaya dönerek ilerlediğini ifade etti.

Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören olay, otonom sürüş sistemlerinin beklenmedik durumlarda nasıl tepki verdiğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Öte yandan Tesla destek ekibinin devreye girerek aracı durdurması, sorunun uzaktan müdahaleyle çözülebildiğini gösterdi.

Tesla Cybercab otoparkta aynı döngüye girdi

Olay, Moss'un Cybercab ile bir otoparkta ilerlediği sırada başladı. Bölgede yol çalışması yapılıyordu ve normal çıkış güzergâhı kapalıydı. Teknolojiye yönelik şüpheleri bulunan Moss, aracın bu engelle karşılaştığında nasıl bir yol izleyeceğini görmek istedi.

Ancak Cybercab, kapalı çıkışa kadar ilerledikten sonra yönünü değiştirmek yerine otoparkta kendi etrafında dönmeye başladı. Aynı noktadan tekrar tekrar geçen araç, alternatif bir güzergâh bulup otoparktan çıkmayı başaramadı.

Videoda, otomobilin benzer manevraları art arda yaptığı ve bir süre sonra da aynı döngüyü sürdürdüğü görülüyor. Şantiyede çalışan işçiler de duruma müdahale etmeye çalıştı. Otoparkta bulunan bir aracın yerinin değiştirilmesiyle Cybercab'in önünün açılması hedeflendi. Ancak bu girişim de sorunu çözmedi ve otonom taksi aynı alanda dolaşmayı sürdürdü.

Yaklaşık yedi dakika boyunca devam eden bu durumun ardından araç, Moss'a Cybercab'den inmesini söyledi.

Tesla destek ekibi aracı yeniden çalıştırdı

Moss'un araçtan çıkabilmesi için Tesla destek ekibiyle iletişime geçmesi gerekti. İnşaat işçilerinden biri de yardım etmek amacıyla aracın yanına geldi. Ancak direksiyon ve pedallar bulunmayan Cybercab'i kendisi hareket ettiremedi. İşçi, aracın yeniden başlatılması sırasında yardımcı olabilmek için kendi aracını yoldan çekti.

Tesla destek ekibinin devreye girmesiyle birlikte otonom sürüş sistemi sıfırlandı ve araç yeniden hareket etmeye başladı. Moss'un aktardığına göre, taksinin durmasının ardından sistemin yeniden başlatılması ve aracın tekrar yola çıkması yaklaşık yedi dakika daha sürdü.

Moss, X'te başka bir kullanıcının sorusuna verdiği yanıtta, Tesla'nın tam otonom sürüş sistemini (FSD) yeniden başlattığını ve muhtemelen aracın rotasını da değiştirdiğini belirtti. Böylece Cybercab'in otoparkta ilerlemesini engelleyen sorun giderildi.

Yaşananlar, sürücüsüz taksilerin beklenmedik yol koşullarıyla karşılaştığında ne kadar etkili alternatifler üretebildiği sorusunu gündeme getirdi. Bir çıkışın yol çalışması nedeniyle kapatılması gibi sıradan bir durumun aracın aynı güzergâhta tekrar tekrar dönmesine yol açması, otonom sürüş sistemlerinin gerçek dünya koşullarındaki performansına ilişkin tartışmaları artırabilir.

Cybercab benzeri araçlarda direksiyon ve pedal gibi geleneksel sürüş kontrollerinin bulunmaması da bu tür sorunlarda yolcuların kendi başlarına müdahale etmesini zorlaştırabiliyor. Moss'un yaşadığı olay, otonom araçların yalnızca hedeflerine ulaşabilmesinin değil, beklenmedik engeller karşısında güvenli ve etkili çözümler üretebilmesinin de önemini ortaya koydu.