30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve TSK’dan ihraç edilen teğmenler ONLAR TV’de gazeteci Barış Terkoğlu’nun sorularını yanıtladı. Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu yaşadıklarını anlattı. Yalnız bırakıldıklarını ve sırtlarından bıçaklandıklarını dile getiren teğmenler, başlarına gelenlere rağmen “Yine olsa yine yapardık, içimizde tek bir duygu olmadı: Pişman olmak” ifadelerini kullandı.

TEHDİT MESAJLARI GELDİ

Programda Ebru Eroğlu, ihraç edilmelerine neden olan yemin metnini okudu. Telefonuna farklı numaralardan mesajlar, tehditler geldiğini söyleyen Eroğlu, Terkoğlu’nun tehditler hakkında şikayetçi olup olmadığını sorması üzerine şunları söyledi: “Olmadım. Çünkü bunun arkasının kesilmeyeceğini biliyorum. Şikayette bulunsam da bir değişiklik olmayacağını biliyorum. Akışına bıraktım. Sessiz kalmayı tercih ettim.”

İhraç kararını öğrendiği gün Topçu Okulu’nda uygulama sınavına girdiğini söyledi. Haberi telefonuna gelen bir haber görüntüsüyle öğrendiğini söyleyen Eroğlu, kararın o sırada kendilerine tebliğ edilmediğini belirtti ve yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle ifade etti: “Bence bu durum hiç profesyonel değildi. Çok acı vericiydi açıkçası.”

BİZE EV VERMEDİLER

Teğmen Akarsu da ihraç kararının kendilerine bildirilmesinden önce televizyonlarda yayımlanmasının ailelerini üzdüğünü belirtti. Teğmen Akarsu “Bizi savunması gereken insanlar savunmadı, sattılar bizi’’ ifadelerini kullandı.

Akarsu, bazı silah arkadaşlarının en zor günlerinde yanlarında olduğunu, bazılarının ise kendileriyle görüşmekten kaçındığını şöyle anlattı: “Bizi görünce yolunu değiştirenler, aynı ortamdayken konuşmak istemeyenler... Ankara’da görüştüğüm ev sahibi Harp Okulu’nda derslere giren emekli bir jandarma binbaşıydı. Evi kiralamaktan vazgeçti.”

Harbiyeliyiz, komik taktikleri yemeyiz!

TSK’dan ihraç edilen teğmen Ebru Eroğlu “Soruşturmada istedikleri cevapları alamayınca ‘İzzet senin hakkında böyle dedi, İzzet bir şeyler anlattı, gel sen de anlat’ şeklinde komik taktiklere büründüler. Biz de bunları bir Harbiyeli olarak yemedik. Yemeyiz de” dedi.