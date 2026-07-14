Kartalkaya faciasında hayatını kaybeden 78 can için Adalet Yürüyüşü üçüncü günü geride bıraktı. Aileler adına Bolu’dan Ankara’ya adalet yürüyüşünü başlatan Oktay Akişli, Ankara il sınırına ulaştı, yürüyüşte 90 kilometreyi geride bıraktı.

Sıcak havada her gün 30 kilometre yürüyen Akişli, “Yorulmadım. Bilakis her geçen gün daha da güçleniyorum. Yarın bugünden daha güçlü olacağım. Sağ olsunlar yakınlarını yitiren tüm aileler ve ülkenin dört bir yanındaki yurttaşlarımız arkamda. Hepsinden güç alıyorum. 18 Temmuz Cumartesi günü Ankara’ya ulaştığımda buluşacağımız bütün ailelerle sesimizi daha gür ve kararlı bir şekilde duyuracağız” dedi.

ADALETE SUSADIK

Oktay Akişli sözlerini şöyle tamamladı: “Benzer vakaları yaşayan ailelerle de dayanışma içindeyiz. İliç’ten Çorlu’ya, Soma’dan Sisli Vadi’ye, Gayrettepe’den 6 Şubat depremzedelerine kadar acılı aileler arıyorlar, destek oluyorlar. Onlar için de yürüyorum. Onların da adalete susadığını görüyorum. Şirazi’nin sözünün anlamını şimdi çok daha iyi anlıyorum: Dünyadaki bütün nehirler adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez.”

YOLUMUZ AYNI

Yürüyüşün bu etabına Duygu Can da eşlik etti. Duygu Can’ın çocukları, 13 yaşındaki Nehir ve 15 yaşındaki Doruk ile eski eşi Yılmaz Sarıtaş (51) faciada yaşamını yitirmişti.

Duygu Can, “Keşke adaleti yollarda aramak zorunda kalmasaydık. İnsan eliyle olan bir katliamda iki evladını kaybeden bir anne olarak sadece yasımı yaşamak istiyorum. Ama adalet tam olarak sağlanabilmiş değil. Ben de Oktay’ın yürüyüşüne eşlik etmek istedim. Zaten yolumuz aynı” diye konuştu.

Yürüyüşün amacı, Danıştay’ın soruşturma izni verdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlularının mahkemeye çıkarılarak adil yargılamada hesap vermesi.

Doruk’un annesine son mesajı

Duygu Can, TBMM’deki araştırma komisyonu toplantısında, oğlu Doruk’un yangın esnasında kendisine gönderdiği son mesajı dinletmişti. Sesli mesajda Doruk’un “Anne seni seviyorum” dediği cümle salondaki herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Duygu Can, komisyonda yaptığı konuşmada, “Benim çocuğum öleceğini biliyordu. Ben anne olarak şunu demek zorunda kaldım. Keşke uyanmasaydı, keşke korkmasaydı. Ben bu komisyondan canım çocuğum Doruk’un cesaretini bekliyorum” demişti.