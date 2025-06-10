SÖZCÜ TV ekranlarında her hafta Salı günü ekranlara gelen İpek Özbey'in sunduğu Kırmızı Beyaz programında Türkiye'nin gündemi tartışılmaya devam ediyor.

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, Diyanet'in kurban bağışının yollandığı ülkeleri canlı yayında eleştirdi.

'BİZİM İNSANIMIZ AÇ'

"Kendi insanının ihtiyacı varken bizim insanımızın bağışlarını sen elalemin ülkesinde neden dağıtıyorsun kardeşim. Bunu muhalefet partileri de dillendirmek istemiyor. Neden söylersem eleştiririm. Bak Togo'da diktatör var. Ülkeyi babasından aldı yahu ülkesi ölünce bunu getirdiler. 56 yıldır ülkeyi diktatör yönetiyor. Sen Türk Milletinden bağış toplayıp diktatörün ülkesine götürüyorsun. Bizim insanımız karda kışta bekliyor ucuz kıyma almak için sen bu milletin parasıyla kurban saçıyorsun sağa sola. Bunların ülkelerinden çaldıkları paralar ABD'de biz de gideceğiz kurban kesip o ülkelerde fotoğraflar çektireceğiz."

'DİKTATÖRLERİN ÜLKESİNE NEDEN KURBAN YOLLUYORUZ'

"Bunların hepsini toplayınca galiba 58 Bin mi ne kurbanı buralara bağışlamışız. Bizim insanımızın ihtiyacı varken bizim insanımızın parasını neden Afrika'da dağıtıyorsun. Bizim görevimiz Türkiye'nin hassasiyeti ise Büyükelçilikler ne işe yarıyor. Millet aç yahu, senin ülkende işsizler asgari ücretliler emekliler kırmızı et yiyemiyor. Sen milletin parasını toplayıp götürüyorsun. Biz neden bu diktatörlerin ülkesinde kurban kesiyoruz. Bunlardan bir beklentimiz mi var? Bunların sorulması gerekiyor."

'DİYANET'İN AFRİKA SEVDASI NEDEN'

"Türk Milleti yüzünü neden Afrika diktatörlerine döndü. Bunlar kendi madenlerini çalan adamlar. Diyanet'in bu Afrika sevdası neden yani. Kimler gitti? Gönüllüler gitti deniyor hangi gönüllüler. Hangi parayla gittiler."