Zeytinlik ve tarım arazilerinin madencilik faaliyetlerine açılmasına ilişkin kritik Danıştay kararı öncesinde, Akbelen köylüleri emsal bir karar çıkması için protesto eylemlerinde bulundu. Muğla Milas’taki Akbelen’de zeytinlik ve tarım alanlarının ‘acele kamulaştırılmasına’ ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması öncesi, Ankara’da Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) önünde bir araya gelen vatandaşlar, ‘Bizim madenimiz mısır ve fındıktır’, ‘Atalarımızın mezarından vazgeçmeyeceğiz’ diyerek yetkililere seslendi.

ALTINDAN DA DEĞERLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Ankara’daki MAPEG önünde yapılan ortak açıklamada, “Elimizde ne varsa, tarlalarınızı alacağız diyorlar. Acele kamulaştırma ile ateş bize de ulaştı. Durumun ciddiyetinin farkında olmamız lazım. Fındık ve mısır kuruyacak. Biz, bize atalarımızın bize emanet ettiği suyu ve toprağımızı koruyacağız. Bizim madenimiz fındık ve mısır, altından da değerlidir” ifadesi kullanıldı. Köylüler, genel müdürlük binası önüne fındık ve mısır bırakırken yetkilere seslenerek “Topraklarımızı vahşi madenciliğe teslim etmeyeceğiz” dedi.

Yapılan açıklamada, köylerin yok edilerek adeta haritadan silinmek istendiği vurgulandı. Ortada büyük bir adaletsizliğin olduğunu anlatan köylüler, “Biz buraya adalet aramaya geldik. Bizler mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Buradan Ankara’dan sesleniyoruz. Sizlere verecek bir çakıl taşımız yok. Bizler yaşam alanlarımızdan ve atalarımızın mezarlarından vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Karar en geç 1 ay içinde açıklanacak

Akbelen Avukatı İsmail Hakkı Atal, Akbelen’deki 7 köyün sınırları içinde yer alan zeytinlik ve tarım alanlarının ‘acele kamulaştırmasını’ içeren Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın iptal istemiyle açılan davanın duruşmasında, Danıştay Savcısı’nın söz konusu kararda ‘kamu yararı’ bulunduğu yönünde mütalaa verdiğini söyledi. Şu anda tüm parseller için sürecin durduğunu kaydeden Atal, mahkemenin kararını yaklaşık 20 gün veya en geç bir ay içerisinde açıklayacağını kaydetti. Milas’ta maden ruhsat sahası içerisinde kalan köylerin sayısının 11 olduğu belirtilirken, mücadelenin yalnızca Akbelen Ormanı veya İkizköy ile sınırlı olmadığı, maden faaliyetlerinin genişlemesi halinde çok sayıda yerleşimin doğrudan etkilenebileceği vurgulandı.