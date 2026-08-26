İstanbul, Ankara, İzmir veya Kocaeli gibi şehirlerimizde toplu taşımaya binerken cebinizden kredi kartını veya telefonu çıkarıp turnikeye okutmaya muhtemelen çoktan alıştınız. Türkiye'nin yıllardır uyguladığı ve günlük hayatın sıradan bir parçası haline getirdiği bu teknolojik konfor, Avrupa'nın en gözde turizm merkezi Barcelona'ya ancak 2027 yılında gelebiliyor.

Avrupa ulaşımda bizi geriden takip ediyor

Barselona Metropol Bölgesi'ndeki toplu taşıma sisteminde radikal bir değişiklik için hazırlıklar başladı.

Metropolitan Transport Authority (ATM), yolcuların önceden bilet satın almak zorunda kalmadan kredi veya banka kartlarıyla doğrudan ödeme yaparak metro, otobüs ve trenleri kullanabilmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışıyor, ancak dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biri olan Barcelona, bizim her gün kullandığımız bu temassız altyapıyı kurabilmek için 2027 yılına kadar beklemek zorunda.

Kuyruklar ve bilet derdi tarih olacak

Yeni sistem devreye girdiğinde, Barcelona'daki kağıt bilet veya ulaşım kartı satın alma zorunluluğu tamamen ortadan kalkacak. Yolcular, seyahatten önce otomatlarda sıra beklemek yerine, temassız ödeme özelliğine sahip banka kartlarını ya da mobil cihazlarını okutarak doğrudan yolculuğa başlayabilecek.

Bizim sistemden ufak bir farkı olacak

Sistem temelde Türkiye'deki kredi kartıyla geçiş mantığına dayansa da ufak bir teknik geliştirme içeriyor.

Yolcular metroya, trene veya otobüse binerken kartını özel okuyucuya okutacağı gibi, araçtan veya istasyondan çıkarken de aynı işlemi tekrarlayacak. Sistem, gidilen güzergahı takip ederek yolculuğun net ücretini otomatik belirleyecek ve karttan sadece o mesafenin bedelini kesecek.

İhale yıl sonunda, açılış 2027'de

Sistemin ihalesinin bu yıl sonundan önce sonuçlandırılması planlanıyor. Bölge, Konut ve Ekolojik Geçiş Bakanı Sílvia Paneque'nin açıklamasına göre, sözleşme imzalandıktan sonra sistemin kurulması 3 ay sürecek ancak tüm ağda tamamen devreye girmesi 2027 yılını bulacak.

Biz Türkiye'de bu pratikliğin keyfini yıllardır sürerken; Barcelona halkı ve şehre giden milyonlarca turist, bilet otomatlarında dil seçmeye, bozuk para aramaya ve "Yanlış bilet mi aldım?" stresi yaşamaya bir süre daha devam edecek.