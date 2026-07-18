AKP Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar NATO Parlamentolararası heyet toplantısı için ABD’ye gitti. Temasları sırasında iki bacağı da protez olan Amerikalı bir gazi ile görüştü, hatrını sordu, porselen tabak hediye etti. Afganistan’da yaralanan ve aynı zamanda senatör olan gazi ile fotoğraf da çektirdi. Görüşmelerde Türkiye-ABD savunma ve güvenlik iş birliği ile bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Hulusi Akar, Amerikalı gaziye lale ve gül işlemeli porselen tabak hediye etti.

FİLİSTİNLERE ‘NAZİ’ DEDİ

Mast, İsrail Savunma Kuvvetleri’ndeki (IDF) görevi sırasında, Tel Aviv dışındaki bir üste konuşlandırıldı ve burada tıbbi kitler paketledi ve malzeme taşıyarak, Gazze’deki soykırıma destek verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mast’ı “Büyük bir Amerikan vatanseveri ve İsrail’in gerçek bir dostu” olarak nitelendiriyor.

Mast, Gazze’deki halkı İkinci Dünya Savaşı’ndaki sivil Nazilere benzeterek, “Masum Filistinli sivillerin sayısı çok az” ifadesini kullandı. Aktivistlerin İsrail tarafından öldürülen çocuk fotoğraflarını göstermesi üzerine, “Bunlar masum siviller değil” dedi. Gazze’de yaşanan açlık krizine ve kuşatmaya rağmen, bölgeye giden insani yardımların kasıtlı olarak “yavaşlatılması gerektiğini” savundu.

BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinde Mast, Suriye içinde bağımsız bir Kürt bölgesinin kurulmasını görmek istediğini söyledi. Mast, Rudaw’a verdiği demeçte, “Bağımsız bir Kürdistan’ın kurulmalı” diye konuştu.

Mast, , İsrail’e destek için Kongre binasına İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üniformasıyla gelmişti.

Siyonizm destekçisi

İsrail destekçiliği ile ABD’de büyük tepkiler toplayan Brian Jeffrey Mast, 2010 yılında Afganistan’da ABD ordusu bomba imha teknisyeni olarak görev yaparken iki bacağını da kaybetti. 2016 yılında ilk kez Kongre’ye seçildi. 2025’ten beri Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi başkanlığı görevini yürütüyor. Ancak İsrail ve siyonizme açık desteği dikkat çekiyor. Mast, Ocak 2015’te İsrail Savunma Kuvvetleri’nde (IDF) ile birlikte gönüllü oldu.

Gaziler seslerini duyuran SÖZCÜ’yü böyle inceledi. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da Güvenpark’a gitti, kahramanları dinledi. Destek sözü verdi.

Eylemin 6’ncı gününe SÖZCÜ’nün manşetini okuyarak başladılar

Ankara’nın göbeğinde hakları için eylem yapan gaziler, Genelkurmay eski Başkanı Akar’a “Üzüldük, kırıldık” diye sitem etti. Vatan için gözünü, bacağını feda eden kahramanlar “Akar paşa önce kendi gazilerine sahip çıksın. Derdimizi duysun” çağrısı yaptı. Akar’ı, ABD dönüşü Güvenpark’a davet etti.