Türkiye'nin efsanevi dizileri arasında yer alan ve soluksuz 15 yıl boyunca devam eden 'Bizimkiler'in apartmanı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Kadıköy'de bulunan yarım asırlık Şale Apartmanı'nın geçtiğimiz yıl, kentsel dönüşüme girmesi gündeme geldi.
KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEYECEK
Apartmandaki daire sahiplerinin bazıları, binanın kentsel dönüşüme girmesini isterken, bazıları güçlendirme yanlısıydı.
Anlaşmazlık nedeniyle apartmanın geleceği muallak bir hal alırken yeni bir karar alındı.
Habertürk'te yer alan habere göre, Şale Apartmanı'nın kentsel dönüşüme girmemesine, güçlendirme çalışmasına gidilmesine karar verildi.
Bu durum da en çok yıllarını Şale Apartmanı'nda geçiren 'Bizimkiler'in oyuncularını ve dizinin hayranlarını sevindirdi.