Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda taktığı ve tasarımıyla tüm dünyada büyük yankı uyandıran lüks güneş gözlüklerinin arkasındaki üretici, ekonomik krizin kurbanı oldu.

Söz konusu gözlüklerin özel camlarını üreten 69 yıllık Fransız şirketi Dalloz Creations, içine düştüğü mali sıkıntıları aşamayarak resmen iflas etti.

Fransa’nın Jura bölgesindeki Saint-Claude kentinde yarım asrı aşkın süredir üretim yapan köklü firma için Lons-le-Saunier Ticaret Mahkemesi tarafından tasfiye kararı verildi. Bu kararla birlikte Fransız sanayisinin sembol markalarından biri tarih olurken, şirketin bünyesinde çalışan 29 işçi de işsiz kaldı.

CUMHURBAŞKANI'NIN DESTEĞİ İŞE YARAMADI

Dalloz Creations’ın adı, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen zirvede Emmanuel Macron’un yaklaşık 650 euro değerindeki mavi aynalı gözlükleriyle boy göstermesinin ardından uluslararası arenada büyük bir popülarite kazanmıştı.

Gözlük camlarının bu tarihi Fransız üreticiye ait olduğunun duyulması dünya çapında bir reklam etkisi yaratmış ve şirkete büyük bir itibar kazandırmıştı.

Ancak Fransa Cumhurbaşkanı’nın yarattığı bu küresel tanıtım rüzgarı, şirketin derinleşen finansal krizini çözmeye yetmedi.

Mahkeme kayıtlarına göre ödeme güçlüğü çekmeye başlayan ve borçlarını karşılayamaz hale gelen şirket için hiçbir kurtarma formülü bulunamadı. Ticari varlıkları satışa çıkarılan tarihi şirket, alınan tasfiye kararıyla kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı.