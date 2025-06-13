28 Mayıs 2008 tarihinde yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli televizyon programında yer alan ve Yılmaz Erdoğan'ın öğrencileri arasında bulunan oyuncu Metin Keçeci, zor günler geçiriyor.



Magazin Burada mikrofonlarına konuşan Keçeci, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle büyük bir bunalım yaşadığını açıkladı. Gözyaşları içinde konuşan eski oyuncu, icralık olduğunu, Pazartesi günü evini boşaltmak zorunda kalacağını ve intiharın eşiğine geldiğini dile getirdi.

'BENİ BU HALE DÜŞÜRENLER CENAZEME GELMESİN'



Sanat camiasında ve izleyici nezdinde sempatik tavırları ve başarılı performanslarıyla bilinen Metin Keçeci'nin bu durumu, sevenlerini ve kamuoyunu şok etti. Keçeci, açıklamasında gözyaşları içinde “Beni bu hallere düşüren her kim varsa cenazeme gelmesin” dedi. Keçeci içine düştüğü çıkmazı anlatarak, geçim sıkıntısı çektiğini ve borçlarını ödeyemediğini belirtti. Evinin icra yoluyla boşaltılacak olması, sanatçının son sığınağının da elinden alınması anlamına geliyor.



"Pazartesi günü evimi boşaltacağım" diyerek yaşadığı çaresizliği dile getiren Keçeci, özellikle intiharın eşiğine geldiğini ifade etmesiyle durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Sanatçının bu çağrısı, toplumda sanatçıların yaşadığı zorluklar ve güvencesizlik sorununu bir kez daha gündeme getirdi.



