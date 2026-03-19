Basketbol BKT EuroCup'ta Türk temsilcileri, bu sezon sergiledikleri performansla adlarından söz ettiriyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2025-2026 sezonunda mücadele eden 3 Türk temsilcisi, yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom, tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük sağlayarak son 4 takım arasında yer aldı.

2002-2003 sezonundan bu yana düzenlenen turnuvada ilk kez 3 Türk ekibi, yarı finalde mücadele edecek.

BKT EuroCup'ta yarı final, 3 maç üzerinden oynanacak. İki galibiyete ulaşan takım, finale yükselecek. Birinci müsabakalar 31 Mart'ta, ikinci karşılaşmalar 3 Nisan'da ve gerekirse üçüncü maçlar 8 Nisan'da yapılacak.

EN AZ BİR FİNALİST

EuroCup yarı finalinde Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin eşleşmesi dolayısıyla bir Türk ekibinin finale yükselmesi kesinleşti.

Çeyrek finalde ev sahibi avantajıyla mücadele eden iki takımdan Beşiktaş, İtalya ekibi Dolomiti Energia'yı 77-76 yenerek turnuvada bir sezon aranın ardından ikinci kez adını yarı finale yazdırdı. Rumen temsilcisi U-BT Cluj Napoca'ya 75-72 üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji ise organizasyonda üst üste ikinci kez son 4 takım arasında yer aldı. Beşiktaş'ın ev sahibi avantajına sahip olduğu yarı final serisini kazanan ekip, EuroCup'ta ilk kez finale yükselecek.

BKT EuroCup'ta Türk Telekom, İsrail ekibi Hapoel Midtown'ı son anları büyük bir heyecana sahne olan maçta 91-90 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Başkent ekibi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmayı Kyle Allman'ın bitime 1 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle kazandı ve kupada 2022-2023 sezonundan sonra adını yeniden yarı finale yazdırdı. Türk Telekom, yarı finalde Fransa'dan Cosea JL Bourg-en-Bresse ile mücadele edecek. Ev sahibi avantajı, Cosea JL Bourg-en-Bresse'de olacak.

Ankara ekibi, rakibine üstünlük kurması halinde ikinci kez finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

İKİ TÜRK ŞAMPİYON

BKT EuroCup'ta final oynayan 4 Türk temsilcisinden 2'si şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, 2015-2016 sezonunda, Darüşşafaka ise 2017-2018'de kupayı müzesine götürdü. Bursaspor 2021-2022'de, Türk Telekom ise 2022-2023 sezonunda ikincilikle yetindi.

BKT EuroCup'ta bu sezon şampiyon olacak takım, Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) mücadele etme hakkı kazanacak. Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş ve Türk Telekom'dan biri, kupayı kazanması halinde EuroLeague bileti alacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda EuroLeague 2018-2019'dan sonra ilk kez 3 Türk takımı mücadele edecek.