ChatGPT ile yapay zeka sektöründe yeni bir dönem başlatan OpenAI, fiziksel donanım pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin uzun süredir üzerinde gizlilikle çalıştığı ilk ürününün detayları netleşti.

AKILLI TELEFON DEĞİL TAŞINABİLİR HOPARLÖR

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre OpenAI, akıllı telefon ya da gözlük formatı yerine farklı bir ürün segmentini tercih etti. Şirketin geliştirdiği ilk cihazın, herhangi bir ekranı bulunmayan ve kolayca taşınabilen akıllı bir hoparlör olduğu bildirildi.

APPLE TASARIMCISININ İMZASI VAR

Cihazın tasarım ve geliştirme süreçlerinde Apple’ın eski baş tasarımcısı Jony Ive ile ekibinin yer aldığı belirtildi. Bu ortaklık, ürünün tasarım estetiği ve kullanıcı deneyimi odağında iddialı bir yapıda olacağını gösteriyor.

ÇEVRESİNİ ALGILAYAN YAPAY ZEKA ASİSTANI

Kullanıcıya sürekli eşlik edecek mobil bir asistan şeklinde kurgulanan cihaz; bünyesinde gelişmiş mikrofonların yanı sıra kamera ve çeşitli sensörler barındırıyor. Donanım, bu sayede kullanıcının etrafındaki ortamı analiz ederek bağlama en uygun yanıtları verebiliyor.

SESLİ CHARGPT TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

Geliştirilen ürün, ChatGPT’nin gelişmiş sesli iletişim altyapısından güç alıyor. Kullanıcılar cihaz vasıtasıyla soru sorabiliyor, mesaj iletebiliyor, medya oynatımını kontrol edebiliyor ve akıllı ev sistemlerini yönetebiliyor. Şirket, bu hamleyle yapay zekayı ekran bağımlılığından kurtarıp günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

OpenAI cephesinden cihazın resmi tanıtım tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sektör kaynakları, ürünün 2026 yılının son çeyreği veya 2027 yılı içerisinde tüketicilerle buluşacağını öngörüyor.