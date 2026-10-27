Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock bünyesindeki Frontiers Investment Trust, 2026 yılı başında Türkiye varlıklarında başlattığı güçlü alım dalgasını tersine çevirdi.

Türkiye Today'de yer alan habere göre, Londra Borsası'nda işlem gören fon, gerileyen enflasyon, düşen faizler ve küresel benzerlerine kıyasla ucuz kalan banka çarpanları nedeniyle Türkiye pozisyonunu Şubat ayında net varlıklarının yüzde 11'ine kadar yükseltmişti.

Ancak Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve artan enerji maliyetlerinin dezenflasyon sürecini sekteye uğratabileceği yönündeki risk algısı, fonun Türk varlıklarındaki ağırlığını yüzde 0,5 seviyesine kadar çekmesine neden oldu.

*Türkiye Today'de yayınlanan grafiğe göre, BlackRock Mart 2026 tarihinden bu yana belli oranlarda Türkiye hisselerini azaltmaya başladı.

ORTADOĞU GERİLİMİ VE PETROL FİYATLARI PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Ocak ayında Borsa İstanbul'daki yüzde 23,7'lik ve Akbank hisselerindeki yüzde 31,6'lık yükselişle kazanç sağlayan fon yönetimi, bölgesel jeopolitik risklerin ardından strateji değiştirdi.

ABD-İran gerilimiyle bağlantılı olarak tırmanan petrol fiyatlarının Türkiye'nin dış dengesi ve dezenflasyon süreci üzerinde baskı oluşturabileceğini belirten fon, Mart ayında İş Bankası paylarını tamamen satarken Akbank ve sağlık kuruluşu MLP'deki pozisyonlarını azalttı.

Mayıs ayında Akbank hisselerindeki kalan paylarını da sıfırladığını teyit eden BlackRock'ın Türkiye ağırlığı, Şubat ayındaki 36 milyon sterlinlik (48 milyon dolar) zirvesine kıyasla yaklaşık yüzde 95 daraldı.

30 Haziran tarihli portföy raporunda Akbank, İş Bankası ve MLP yer almazken, Türkiye'de faaliyetleri bulunan Kanada merkezli Eldorado Gold şirketindeki pay 1,9 milyon dolar (yüzde 0,4) düzeyinde kaldı.

BORSA İSTANBUL'DA DALGALI SEYİR VE FONUN YENİ ROTALARI

BIST 100 endeksi, yabancı yatırımcıların Şubat sonuna kadar 2,3 milyar dolarlık hisse alımı yapması ve enflasyonun Ocak 2026'da yüzde 30,7'ye gerilemesinin desteğiyle Nisan ayında 15.000 puanın üzerini görerek rekor kırmıştı.

Ancak yatırım fonlarındaki satış baskısı ve manipülasyon incelemelerinin yarattığı kaygılarla Eylül ayında yüzde 16,7 gerileyen borsa, 23 Ekim'de 11.116,99 puana inerek 52 haftalık zirvesine kıyasla yüzde 27 değer kaybetti.

Türkiye'deki paylarını azaltan BlackRock Frontiers Investment Trust ise toplam varlıklarını 417,7 milyon sterline taşırken portföy ağırlığını Suudi Arabistan (yüzde 11,3), Kazakistan (yüzde 10,4) ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (yüzde 9,5) yönlendirdi.

Fon, sermayesini cazip değerlemeler ve büyüme potansiyeli gerekçesiyle Gürcistan, Mısır, Pakistan, Arjantin, Endonezya ve Nijerya gibi ülkelere kaydırdı