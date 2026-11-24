BlackRock, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin piyasa fiyatlamalarıyla kendi beklentilerinin ayrıştığını bildirdi. Kurum, yatırımcıların önümüzdeki 12 ayda üç faiz artırımına kadar fiyatlama yapmasını abartılı buluyor.

BlackRock, Fed'in aralık ayında 25 baz puan faiz artırmasını, 2027'nin ilk yarısında da bir artırım daha yapmasını bekliyor.

ENERJİ ŞOKUNUN ZİRVEYİ GÖRDÜĞÜ GÖRÜŞÜNDE

BlackRock, enerji şokunun zirveyi gördüğünü değerlendiriyor. Kurumun tahminine göre şok, eylüldeki zirvesinde ABD'de manşet enflasyona 1,5 puan ekledi; 2027 sonuna kadar ise enflasyonu 0,8 puan düşürecek.

Bununla birlikte kurum, çekirdek enflasyonun yüzde 2'den çok yüzde 3'e yakın olduğunu belirtti. Yüzde 4 civarındaki ücret artışının da hizmet enflasyonunu yüksek tuttuğuna dikkat çekti.

ENFLASYONA ENDEKSLİ TAHVİLLERİN AĞIRLIĞINI ARTIRDI

BlackRock, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay faiz artırmasını bekliyor. Kuruma göre sonraki adımlar, enerji fiyatlarının yansımalarına bağlı olacak.

Kısa ve orta vadeli Hazine tahvillerini tercih eden BlackRock, enflasyona endeksli tahvillerdeki ağırlık artırma yönündeki pozisyonunu da güçlendirdi.