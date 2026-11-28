'Kusura Bakma', 'Git' ve 'Napıyosun Mesela' gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Blok3, son dönemin en çok konuşulan rapçileri arasında yer alıyor. Spotify'da aylık 10 milyon dinleyiciye ulaşan ilk Türk sanatçı olan rapçi, 2025 yılı Spotify Wrapped listelerinde de öne çıkan isimlerden biri oldu.

MOSKOVA'DA 11 BİN KİŞİLİK SALONU DOLDURDU

Yurt dışındaki konserleriyle de gündeme gelen Blok3, dünya turnesi kapsamında 24 Kasım'da Moskova'daki Live Arena'da sahne aldı. Yaklaşık 11 bin kişilik salonu dolduran sanatçı, kentte bir Türk müzisyenin gerçekleştirdiği en büyük konserlerden birine imza attı.

Rapçi, nisan ayında da Moskova'da hayranlarıyla buluşmuş, yaklaşık 4 bin biletin satıldığı konser kapalı gişe gerçekleşmişti. Konserin ardından kar altında şarkı söyleyen hayranların görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

ALMANYA'DAN 7,8 MİLYON TL'YE SATIN ALDI

Blok3'ün son gündem konusu ise Almanya'dan satın aldığı lüks cip oldu. Ensonhaber'in haberine göre, Almanya ikinci el piyasasından yaklaşık 140 bin Euro'ya, güncel kurla yaklaşık 7 milyon 800 bin TL'ye araç alan rapçi, otomobiline "BLOK 3" yazılı özel plaka taktırdı.

4.0 litrelik V8 motora sahip lüks cipin üzerindeki özel plaka dikkat çekerken, aracın Türkiye'deki fiyatları da merak konusu oldu.

TÜRKİYE FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Avrupa'da ikinci el piyasasında 115 bin ile 160 bin Euro arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan aracın Türkiye'deki fiyatları çok daha yüksek seviyelerde bulunuyor. Yüksek motor hacmi nedeniyle en üst ÖTV dilimine giren modelin Türkiye'deki sıfır liste fiyatı 33,5 milyon TL seviyelerinden başlıyor.

Makyajlı ve özel donanımlı ikinci el versiyonları ise Türkiye'deki ilanlarda 63 milyon TL ile 72 milyon TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.