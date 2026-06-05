Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ATK raporu ortaya çıktı; Blok3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın’ın test sonuçları belli oldu.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan rapora ilişkin detaylar gün yüzüne çıktı.

Raporda, şüphelilerden alınan kan, idrar ve saç (kıl) örneklerinde uyuşturucu madde bulunup bulunmadığı tek tek değerlendirildi.

Blok3 olarak bilinen Hakan Aydın’ın yapılan test sonuçlarında kan ve idrar örneklerinin negatif çıktığı, ancak saç (kıl) örneğinde esrarın etkin maddesi olan THC’ye rastlandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

21 Mayıs 2026 tarihli DHA'nın haberine göre;Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 25 kişiden 17’si gözaltına alındı. Gözaltına alındığıyla ilgili bilgilerin doğru olmadığını söyleyen Blok3 olarak bilinen Hakan Aydın ise saat 15.00 sıralarında Sarıyer'deki İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. Aydın "İnsanlar biraz yanlış haberler yapmışlar. Yanlış eve gitmişler. Benim evim değil kimin evi bilmiyorum. Orada 'Hakan o çıktı bu çıktı diye' Testimizi yapacağız testimizi yaptıktan sonra o da negatif çıkacak. İnşallah insanlar bunu da haber yaparlar. Zannedildiği 'Yok Hakan'ı aldılar' diye birşey yok. Ben kendim gidip ifademi verip çıkacağım” dedi.