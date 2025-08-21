BLOK'ün konserinde sahneye çıkan genç, kız arkadaşını da yanında getirdi. Sanatçıyla selamlaşan kadın neye uğradığını şaşırdı. Bir anda diz çöken sevgilisi cebinden yüzük çıkardı.
Kadın el hareketleriyle 'hayır' demesine rağmen diz çöken genç yüzüğü uzattı. O sırada BLOK3, seyirciden destek isteyerek 'benimle beraber evet diyeceksiniz' dedi.
SEYİRCİDEN 'EVET' ISRARI
Seyirciler sanatçı ile aynı anda 'EVET EVET' diye bağırmaya başladı. Genç kadın mikrofonu alıp yeniden el hareketleriyle bir şeyler söylemeyi denese de eli tutulup; yüzük takıldı.
İlginç anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada tartışma konusu olan evlilik teklifine yorum yağdı.