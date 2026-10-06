Rapçi Blok3, İstanbul Ataşehir’de gerçekleştirilen trafik denetiminde durduruldu. Yapılan kontrolde 1.14 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen Aydın’a 23 bin 437 TL idari para cezası kesildi, kullandığı araç ise trafikten men edildi.

1.14 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Ataşehir’de gerçekleştirilen rutin trafik denetiminde durdurulan Blok3’e alkol testi yapıldı. Ölçüm sonucunda 1.14 promil alkollü olduğu tespit edilen rapçinin aynı zamanda ehliyetsiz şekilde araç kullandığı belirlendi.

23 BİN 437 TL CEZA KESİLDİ

Ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle Blok3’e 23 bin 437 TL idari para cezası uygulandı. Kullandığı araç da trafikten men edilirken, hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan soruşturma başlatıldı.

Seri muhakeme usulüne göre yürütülen süreçte alkol miktarının yüksekliği dikkate alınarak Blok3 hakkında önce 8 ay hapis cezası belirlendi. Seri muhakeme kapsamında uygulanan yarı oranındaki yasal indirimle ceza 4 aya düşürüldü.

HAPİS CEZASI 12 BİN TL'YE ÇEVRİLDİ

Blok3 hakkında belirlenen 4 aylık hapis cezası, adli sicil kaydı ve ekonomik durumu dikkate alınarak 12 bin TL adli para cezasına çevrildi. Böylece rapçiye trafik denetiminde uygulanan 23 bin 437 TL idari para cezasının yanı sıra yargılama sonucunda 12 bin TL adli para cezası verildi.

SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR?

Seri muhakeme usulü, belirli suçlarda yargılama sürecini hızlandırmak amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesinde düzenlenen bir yöntem olarak uygulanıyor. Bu yöntemde Cumhuriyet savcısı temel cezada yarı oranında indirim yaparak ceza belirliyor ve şüpheliye teklif ediyor. Şüphelinin avukatı huzurunda teklifi kabul etmesi halinde süreç seri muhakeme kapsamında yürütülüyor.